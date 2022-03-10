陸央行上繳兆元利潤引熱議 分析稱不等同於「降準」

中國人民銀行（大陸央行）8日宣布，將向大陸中央財政上繳逾人民幣1兆元（約新台幣4.3兆元）結存利潤，引發機構熱議，有投行認為人行此舉形同降準50個基點，甚至有操作現代貨幣理論（MMT）的意涵。對此，《上海證券報》與機構均發評論分析，人行上繳利潤不等於降準。

《上海證券報》解讀，人行上繳利潤並不等同於降準，但具有類降準的效應，在對經濟的提振效果上，二者有望實現「殊途同歸」。而這並不意味着降準窗口就此關閉；綜合考慮內外因素，近期降息概率增加。

中銀證券全球首席經濟學家管濤則在《證券時報》發文稱，人行上繳利潤的做法對金融的影響體現在幾個方面，一是這次人行上繳結存利潤是以人民幣劃付，不會減少外匯儲備規模；二是這次上繳只是現有央行資產負債表帳目間的調整，不是「二次結匯」，既不會增加外匯存底規模，也不會導致央行「擴表」。

再者，管濤認為，這次上繳將從負債端增加「基礎貨幣」投放，加大對實體經濟的流動性支持，但從資產端增加「外匯佔款」投放，既不等於央行恢復外匯干預，也不代表即期外匯供求的新變化；最後，這次上繳的本就是應依法上繳中央財政的結存利潤，不屬於財政向央行透支。

中信證券明明團隊也提出觀點表示，人行作法既非量化寬鬆，也不是財政赤字貨幣化，更沒有通過赤字來增加貨幣供給；它是一種「創新的貨幣與財政配合方式」，從而實現流動性的投放以及信用派生。「寬貨幣+寬財政」共同發力穩定宏觀經濟大盤，流動性投放對債市形成邊際利好，長期來看對股市也會有所提振。

此外，「財新網」報導，上繳利潤全部轉化為政府支出後，釋放的流動性與降準0.5個百分點相仿，但作用機制不同，而應以政府從貨幣發行獲益的「鑄幣税」角度來理解。

中金分析則認為，在對經濟的提振效果上，上繳利潤再投放的效果遠好於等量的降準，因為其直接改善私人部門資產負債表且直接帶來廣義貨幣投放。