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山東對東協與俄羅斯 前2月進出口增逾3成
青島海關9日公布數據顯示，今年前2個月，山東省對東協國家和俄羅斯進出口實現較快增長，增幅均超三成。
中新社報導，統計數據顯示，今年前2個月，山東省對東協國家進出口額達679.6億元（人民幣，下同），增長36.9%；對俄羅斯進出口額達229.5億元，增長32.8%。在山東省前6大貿易市場當中，東協國家和俄羅斯進出口增幅位居前兩位。
青島海關統計分析處處長張徑舟說，除東協國家和俄羅斯外，山東省前6大貿易市場還包括美國、歐盟、韓國、日本。
前2個月，山東省對美國進出口額為533.6億元，增長8.3%；對歐盟進出口額為439.0億元，增長9.6%；對韓國進出口額為407.9億元，增長19.7%；對日本進出口額為295.8億元，增長17.4%。前6大貿易市場合計占山東省外貿進出口總值近六成。
據海關統計，2022年前2個月，山東省進出口總值4475.5億元，比去年同期增長14.5%，增幅高於大陸全國水平，其中，出口2642.7億元，增長19.4%；進口1832.8億元，增長8.0%。
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