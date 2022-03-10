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國泰航空去年虧55億港元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
香港國泰航空去年虧損約55億港元。（香港中通社）
香港國泰航空去年虧損約55億港元。（香港中通社）

香港國泰航空有限公司（國泰航空）9日公布2021年全年業績，全年虧損55.27億元（港幣，下同）。

中新社報導，國泰航空主席賀以禮表示，疫情為全球航空市場帶來前所未有的衝擊，令國泰航空的業務受到嚴重影響，儘管有關情況於2021年逐漸改善，國泰航空全年整體虧損仍然龐大。

數據顯示，在客運方面，國泰航空2021年客運收益減至43.46億元，同比下跌61.6%。全年運載乘客共71.7萬人次，平均每日載客1965人次，同比減少84.5%。乘客運載率為31.1%。

貨運業務方面，2021年的貨運收益為323.77億元，同比增加31.8%。收益率上升33.1%至3.94元。

展望新一年，賀以禮坦言，國泰航空在今年初面對極具挑戰的營運環境，隨著變異病毒株Omicron的出現，香港政府收緊對駐港機組人員的檢疫要求、暫時禁止九個國家的所有航班來港等措施，限制了國泰航空按計畫營運航班的能力，若現有限制仍持續實施，他預期國泰航空客機可載客量將維持於疫情前水平約2%，而貨機可載貨量亦可能減至疫情前水平的三分之一以下。

國泰航空 疫情 香港

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