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海南優化營商環境 4層次加速

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南省省長馮飛指出，營商環境是決定海南自貿港建設成敗的重要因素，優化營商環境是自貿港建設的重要目標。「海南自由貿易港建設總體方案」提出，「到2025年營商環境總體達到大陸國內一流水平；到2035年營商環境更加優化」。

中新社報導，馮飛受訪指出，海南優化營商環境，關鍵是從四個層次來推進，四個層次要同步推進。

第一層次，抓營商環境問題表層修復，「化存量、減增量」，推動解決歷史遺留問題。第二層次，對標大陸國內一流，瞄準最低市場准入、最簡權力清單、最優審批服務、最有效監管的「四最」目標，提高審批效率和審批服務，最終建立基於信用體系、分類分級、智能化的事中事後監管體系。第三層次，建設服務型政府，構建全方位企業服務體系。第四層次，瞄準國際標準，逐步打造世界一流營商環境。

馮飛說，作為優化營商環境加速的一大標誌，去年海南省抽調100多名官員，組建工作專班，實行集中辦公、清單管理，成效已初步顯現。比如，開通「自由貿易港請您來投訴」平台，截至3月8日，受理問題線索2585件，四分之三已經辦結。

馮飛表示，海南將優化營商環境置於法治化的軌道。去年，海南自貿港法頒布實施，利用這一獨特優勢，海南已制定首批配套法規，基本上都與營商環境息息相關，比如優化營商環境條例、社會信用條例、公平競爭條例等。

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