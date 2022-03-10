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陸央行將上繳收益 逾1兆人民幣

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
中國人民銀行公告，今年將上繳逾人民幣1兆元利潤給大陸中央財政。（中新社）
中國人民銀行公告，今年將上繳逾人民幣1兆元利潤給大陸中央財政。（中新社）

中國人民銀行（大陸央行）8日公告，按「中央經濟工作會議」精神和政府工作報告的部署，今年人行將依法向大陸中央財政上繳結存利潤逾人民幣1兆元，主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。

人行表示，結存利潤主要來自過去幾年的外匯存底經營收益，不會增加稅收或經濟主體負擔，也不是財政赤字。人民銀行依法向中央財政上繳結存利潤，不會造成財政向央行透支。

大陸財政部也發新聞稿表示，安排特定國有金融機構和專營機構上繳利潤，是慣例做法，也是統籌財政資源、跨年度調節資金的重要手段，其中包括中國菸草總公司、中投公司等，人民銀行也是上繳單位之一。

新聞稿稱，新冠疫情發生以來，為應付可能出現的風險挑戰，在財政政策措施上，中國一直預留政策空間。對特定國有金融機構和專營機構暫停上繳利潤，以應不時之需，有關機構因此形成一些待上繳的結存利潤。

大陸財政部表示，今年安排特定國有金融機構和專營機構上繳2021年以前形成的部分結存利潤。這些資金將用於大幅增加對地方轉移支付，幫助地方財政特別是縣區財政緩解減收壓力。

中銀證券全球首席經濟學家管濤對「第一財經」表示，這並非人行第一次上繳結存利潤，往常都是按年度上繳。

報導稱，中國人民銀行的收入大致包括：利息收入，即金融機構再貸款利息收入、再貼現利息收入等；業務收入，即外匯存底經營收益、金銀業務收入、證券買賣收益等；以及其他收入。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，央行也具有經營的特徵。從資產端來看，MLF（中期借貸便利）投放、逆回購操作、外匯存底投資經營等都會產生收益。近年來，中國外匯存底堅持流動性、收益性、安全性三個原則做好外匯存底管理，外匯存底收益比較穩定，也是這次人行上繳收益的主要來源。

截至今年2月底，大陸外匯存底規模達3兆2,138億美元，為連續第十個月保持在3.2兆美元以上。

外匯 中國人民銀行

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