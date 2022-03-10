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雙流機場 貨運新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

四川成都海關8日發布消息稱，今年1月至2月，成都雙流國際機場進出口貨運量2.77萬噸，同比（與上一年同期相比）增長36.6%，創歷史新高；其中出口貨運量2.25萬噸，與去年同期相比增長57.1%。

中新社報導，受疫情影響，海外「宅經濟」迅速發展，出口跨境貿易業務量迅猛增長，出現大量貨代企業開展包機專線業務。成都雙流機場海關副關長唐進表示，疫情導致不少國際客運航線停航，國際客運航班「腹艙帶貨」運力銳減，與此同時，國際貨運需求逆勢增加。隨著國際全貨機航線增多，成都航空進出口貨運量快速增長。

成都現已開通國際全貨機定期航線15條，通達世界主要經濟體貨運樞紐機場。近年來，成都持續擴大對外開放，落戶成都的世界500強企業超300家，對高效的國際航空物流運輸有較強需求。

疫情發生以來，成都臨時國際貨運包機業務明顯增多，因靈活、直達、高效等特點，臨時包機在醫療、應急物資供給與調配方面發揮重要作用。為保障國際航空貨運暢通，「客改貨」航班貢獻不可忽視，對此，成都雙流機場海關提供「一站式」異常處置服務，確保貨物快速通關，截至3月6日，已保障各類貨運航班1298架次，航線覆蓋美洲、歐洲、非洲及東南亞地區。

機場 航線 疫情

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