江蘇省昆山市台辦9日披露，截至1月底，昆山市累計批准台資項目5641個，其中增資項目2590個，投資總額678.13億美元，註冊資本349.5億美元。

新華社報導，南亞電子材料（昆山）有限公司的南亞電路板高端IC載板項目在2月新增投資2.13億美元，新增註冊資本7100萬美元。增資主要用於擴建高精密度電路板生產線，建成後網通類高精密度電路板年產量將由2597萬片增至5075萬片。

「今年1至2月，公司實現產值36億元人民幣，同比增長15%。」南亞電子材料（昆山）有限公司執行副總經理嚴鴻成說。

作為致力於發展綠色環保肥料的高新技術企業，龍燈化學近年來發展步伐持續加快。該公司董事長羅昌炎表示，今年1至2月，企業完成銷售額2.7億元人民幣，同比增長180%。「今年1月，企業完成利潤轉增資10億元人民幣，用於新建研發中心、開發新產品等，預計5年內實現銷售額翻番。」

多家台企開年發展勢頭迅猛。江蘇驊盛車用電子股份有限公司業務量激增，訂單已排至2023年6月，今年第一季度銷售額有望突破7000萬元人民幣，同比增長約12%。

福立旺精密機電（中國）股份有限公司投資3.5億元人民幣打造的精密金屬零部件智能製造中心主體工程建設完畢，預計項目全面達產後每年可新增銷售收入4.4億元人民幣。