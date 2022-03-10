四川春茶遲 價高於往年

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
四川洪雅縣總面積30萬畝的春茶陸續進入採收、交易期。 圖為茶葉客商在中山茶葉交易市場收購春茶。（中新社）
四川洪雅縣總面積30萬畝的春茶陸續進入採收、交易期。 圖為茶葉客商在中山茶葉交易市場收購春茶。（中新社）

開春以來，四川各主要茶葉產區陸續進入春茶採摘季。四川是中國大陸產茶大省和重要的原料基地，2021年，四川全省茶園總面積598萬畝，毛茶產量35萬噸，其綜合產值首次突破1000億元（人民幣，下同），銷售額位居中國大陸第三。

中新社報導，四川省茶葉行業協會會長覃中顯稱，四川各地春茶上市時間較往年推遲10餘天，再加上市場需求量增大、茶葉品質提升等原因，今年四川春茶價格高於往年，而產量預計與去年持平，全年茶葉產值將有所增加。

隨著春茶採摘季陸續開啟，四川「茶山遊」逐漸回暖。峨眉山市茶業協會秘書長賈思瑤表示，目前許多茶葉企業相繼開展與茶有關的研學活動。新冠肺炎疫情以來，「茶山遊」一度面臨衝擊，但今年峨眉山一帶「茶山遊」迎來復甦。賈思瑤表示，「茶山遊」可以與當地文旅資源巧妙融合，這樣能讓遊客留得更久。

前不久在成都召開的川茶產業專題會議提出，到2022年底，四川全省茶園總面積將穩定在590萬畝左右，綜合產值穩定在1000億元以上。

「去年川茶綜合產值突破千億元大關，得益於川茶轉型升級。通過建設標準化基地、優化產品結構、健全營銷體系、強化人才培養、實施名牌精品戰略、挖掘地方文化特點、開發茶葉特色產品、推動茶科技應用等，四川茶葉品質、品牌影響力不斷提高。」覃中顯表示。

茶葉 新冠肺炎

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