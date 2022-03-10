訂單吃飽 專家：陸造船業仍有隱憂

大陸全國政協委員、江南造船（集團）有限責任公司科技委主任胡可一受訪表示，目前中國大陸在很多船型的建造方面已是全球領先，但從建造效率來看，跟最先進的韓國船廠等相比，仍有一定差距。

中新社報導，胡可一說，特別是一些「難造」的船型，比如：LNG（液化天然氣）船，中國大陸船廠在產能、建造水平等方面與世界最先進水平仍有差距。目前能造豪華郵輪的也僅個別船廠。在高附加值船舶建造方面，比如：LNG船、超大型集裝箱貨輪等，其實全球多數訂單被韓國企業拿去。

中國船舶集團有限公司旗下大連船舶重工集團有限公司原董事長劉徵也認為，中國大陸船舶工業必須具備高度的危機意識，要瞄準造船業科技創新前沿，提高關鍵核心技術和裝備研發、基礎研究工作的能力，避免「卡脖子」情況的出現。

胡可一表示，目前中國大部分船廠都「吃得比較飽了」，訂單和產能處於相對飽和狀態，但這不意味著船廠就能「躺賺」。受大宗商品價格大幅上漲的影響，造船所需原材料價格節節攀升，造船廠的利潤空間被嚴重擠壓。如果訂單過多，匯率方面又出現大幅波動，船廠可能賺不到錢，「所以訂單並非越多越好，這是個複雜的抉擇」。

去年，受到國際海運價格暴漲的影響，集裝箱船需求旺盛，一些用了20年的集裝箱貨船都賣出了高價。胡可一表示，船廠固然因此會接到更多的集裝箱船建造訂單，但這是疫情影響下的特殊狀況，隨海運效率逐漸恢復，明年甚至今年下半年集裝箱船可能會出現過剩，須注意不要盲目擴大產能產量。

未來，中國大陸造船業最需要的突破和創新在什麼領域？胡可一認為，可能會在建造綠色「零碳」船舶方面。船舶業雖然碳排放占比不高，但減排難度卻很大。他認為，需通過新技術，尋找替代能源，例如：使用氨、氫等新能源作為燃料。但目前這種發動機技術仍然不夠，且配套行業還要跟上。