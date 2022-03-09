人行上繳利潤不等同降準 官媒認為其效果勝於降準
人民銀行日前宣布，將向中央財政上繳逾兆元人民幣結存利潤，大陸官媒上海證券報指出，央行上繳利潤不等同降準，但具有類似降準的效應，形容在對經濟提振效果上，兩者有望實現「殊途同歸」。
報導提到，這亦不意味著降準窗口關閉，綜合考慮內外因素，認為近期減息機會增加。
分析認為，俄烏局勢下，全球市場動盪不安，大陸國內新冠疫情反覆，人行按月上繳利潤再投放可直達實體，效果好過降準，亦避免了流動性衝擊。
澳紐銀行指出，人行上繳逾兆元利潤相當於降準0.5個百分點以上，但並非一次性而是漸進式釋放流動性，取決於財政支出進度，認為上半年降準可能性減低。
不過，高盛指，有關做法不等於降準或財政赤字貨幣化，維持預料至第2季末，人行將降準0.5個百分點，以及政策利率下調10個基點的預測。
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