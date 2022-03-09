路透：北京要求國有煉油廠 4月暫停出口汽油與柴油

據路透引述知情人士消息，由於俄烏戰爭引發對原物料供應的擔憂，大陸官方已要求國有煉油企業考慮在4月暫停出口汽油和柴油。

該報導指出，西方國家制裁俄羅斯，擾亂俄羅斯原油和油品出口，因此全球油價攀升至14年高點，突破每桶100美元，一度上看每桶200美元。而9日亞洲數種成品油的煉油利潤率創下紀錄新高。在亞洲煉油廠維修旺季，暫停出口可能會導致燃料供應進一步緊張。

消息人士稱，這是為了防止出現短缺，因為在原油價格飆升的情況下，獨立煉油廠面臨著降低產量的巨大壓力。

據大陸海關最新統計數字顯示，2022年1至2月份大陸成品油出口量為729.5萬噸。與去年同期相比減少33.4%。此外，據路透此前報導，大陸在1月削減成品油出口配額，以阻止工廠過度加工。