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鞏固脫貧 大陸人行：繼續擴大普惠金融覆蓋面
為確保經濟維穩、鞏固脫貧成效，中國人民銀行金融消費權益保護局9日發文稱，共同富裕路上「一個不能少」，將繼續擴大普惠金融覆蓋面，推進普惠金融高質量發展。
文章指稱，農村地區尤其是貧困地區，是普惠金融服務的主戰場，在此之下，人民銀行聯合有關部門深入推進貧困地區普惠金融發展，積極加大農村地區的金融供給，不斷做大農村「蛋糕」，帶動更多貧困人口分享產業發展收益。
人行舉例，湘西州是湖南省脫貧攻堅重點地區，透過政銀企洽談，主動對接項目融資需求，2016年以來，湘西州各項貸款年均成長率多年達全省第一；另一方面，在山西省大同市雲州區推出黃花信貸產品、創新黃花種植和價格保險、支持產業升級等措施助力農民增加收入。
人行文章指出，各地情況差異大，透過改革試驗區先行先試，被實踐證明是探索普惠金融發展道路的好方法。
人行表示，下一步，將繼續擴大普惠金融覆蓋面，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，大力推進普惠金融高質量發展。
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