「妖鎳」爆衝被軋空苦主出面 青山：已調配到充足現貨交割

近三個交易日，倫敦金屬交易所（LME）鎳價暴漲近300%，主力合約突破10萬美元大關，市場傳聞被「軋空」的最大苦主，中國大陸不銹鋼巨頭青山控股集團9日晚間出面回應，指稱已通過多種管道調配到充足現貨進行交割。

據證券日報報導，3月9日，青山控股集團表示，用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種管道調配到充足現貨進行交割。

此外，因與青山合作，連兩日跌停板的大陸鋰電池重要原材料供應商華友鈷業，9日傍晚也回應表示，公司尚未出現被強制平倉的情況，風險可控。

但華友鈷業也坦言，鎳期貨未來走勢存在不確定性，存在可能導致公司套期保值業務出現虧損的風險。

在此之前，彭博社報導，全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股集團董事長項光達，透過公司在LME持有龐大的空頭部位。受此影響，市場傳聞，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，青山開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨，全球大宗商品交易巨頭嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權。

當時，項光達曾回應陸媒說，青山是家優秀的中國企業，倉位和經營都沒有問題，但青山集團當時也表示，正在整理相關資料和內容，屆時將會統一作公開回應。直至9日晚間，青山做出已有充足現貨進行交割的回應。

值得注意的是，由於此次逼倉事件，據第一財經報導，中國大陸銀保監會要求銀行上報海外風險敞口；彭博社也報導，至少有兩家中國大陸的銀行，就客戶風險敞口舉行了緊急內部會議，且國務院國資委要求，大型國有實體提供能源和大宗商品相關衍生品的數據，以及可能面臨的風險。