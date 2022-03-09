俄外貿銀行開展人民幣存款業務 最高年利率8%

俄烏衝突下，歐美國家宣布禁止俄羅斯數家銀行作為制裁，而俄羅斯相關單位正實施系列舉措來減緩相關金融衝擊，包括新增人民幣業務等。據環球網援引俄新社9日報導，俄羅斯對外經貿銀行（俄外貿銀行）發布消息稱，該銀行自9日起開展人民幣存款業務，最高年利率為8%。

該報導表示，通過「俄外貿銀行在線」服務可遠程開通使用這一新幣種存款的業務，最低存款額為人民幣100元。俄外貿銀行個別營業廳要求最低存款額為人民幣500元。

俄外貿銀行稱，新業務將成為外匯存款「最有利的選項」、「在（盧布）兌美元和歐元匯率下跌背景下，很多客戶開始對使用其他外匯存款感興趣，人民幣是可使用的最有前景的分配資金的選項之一。」

俄羅斯因入侵烏克蘭遭受經濟制裁，盧布兌美元貶值超過30%，但人民幣匯率幾無波動。有分析認為，俄羅斯在遭受制裁后，更加依賴大陸採購俄原油和農產品，這將讓大陸握有定價話語權，雙方交易媒介可能傾向於使用人民幣，而非美元。

此外，人民幣在俄羅斯外匯儲備也日益擴大。據俄羅斯央行1月報告，俄人民幣儲備相當730億美元，即占外匯儲備總額約13%。這歸因於2019年俄羅斯同意讓中國大陸以人民幣購買天然氣。

與此同時，許多俄羅斯企業也宣布使用人民幣進行結算。比如俄羅斯天然氣工業石油公司成為俄羅斯首家完全以人民幣進行結算的企業。

此前，美國和歐盟、英國及加拿大於2月26日發表聯合聲明，宣布禁止俄羅斯的幾家主要銀行使用「環球同業銀行金融電信協會」（SWIFT）國際結算系統。這意味著俄羅斯銀行將無法與境外銀行進行安全有效的溝通。