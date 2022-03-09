快訊

繼續浪漫！具俊曄抵台信義區隔離 距離大S豪宅近在呎尺

南韓總統大選「最髒選舉」今投票！ 候選人爭議、政見差異與影響一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

A股午後反攻難止跌 三大指數下挫

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
Ａ股持續走跌。路透
Ａ股持續走跌。路透

受國際局勢和大宗原物料價格影響，9日大陸A股開盤短暫衝高後，即大幅下挫，滬指和創業板指一度跌超4%，不過在午後跌幅收窄，截至收盤，上證指數報3,256.39點，跌1.13%，深圳成指報12,107.17點，跌1.12%，創業板指報2,566.72，跌幅0.63%。

若從年初算起，滬指和深證成指累計跌幅均達10%以上，創業板指更跌超20%。另一方面，9日大陸個股仍是跌多漲少，近3,600檔股票下跌。

分類來看，9日鎳礦、醫藥、醫療、房地產、化工、教育、券商領域跌幅靠前，尤其鎳概念股重挫，青島中程接近20%跌停，盛屯礦業、華友鈷業跌停，尤其華友是連續第二天跌停；煤炭、電力、半導體逆市走強，基建股、綠色電力概念股表現較好。

另據統計，9日全天，A股成交額相比昨日放大超過人民幣500億元，滬深兩市總成交額達人民幣1兆1,617億元。

創業 概念股 人民幣

延伸閱讀

巴西憂俄烏戰爭影響化肥供應 研究：鉀儲量無虞

鎳價飆高 美琪瑪吃補

俄攻烏時機啟人疑竇 紐時：可能與鋰礦有關

去年全球配息增16% 今年更旺

相關新聞

大陸政協委員警告 「殺富」可能導致共同貧窮

針對「共同富裕」，大陸全國政協經濟委員會副主任劉世錦近日表示，「殺富」不一定就能濟貧，最終可能只會導致共同貧窮。

A股午後反攻難止跌 三大指數下挫

受國際局勢和大宗原物料價格影響，9日大陸A股開盤短暫衝高後，即大幅下挫，滬指和創業板指一度跌超4%，不過在午後跌幅收窄，...

大陸對小微企業減稅 台商很有感

大陸國務院總理李克強5日發布的政府工作報告中，提到對小微企業年應納稅所得額人民幣100萬元至300萬元（新台幣430萬元...

分析機構：大陸晶圓代工廠2021年全球市佔率達8.5%

大陸官方多次表態將對晶圓代工產業加大力度扶持，據全球知名半導體分析機構 「IC Insights」8日更新的《2022 ...

分析：俄羅斯擁中國債券1400億美元 或拋售變現

俄烏衝突已經二周，俄羅斯遭到西方國家制裁造成金融市場陷入動盪，盧布大跌超過30%，但人民幣匯率幾無波動，部分專家不排除人...

中國大陸央行將上繳逾4兆元利潤 用於緩解地方財政壓力

中國人民銀行（中國大陸央行）8日公告，按中共中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署，今年人行將依法向中國大陸中央財政上繳結存利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。