A股午後反攻難止跌 三大指數下挫

受國際局勢和大宗原物料價格影響，9日大陸A股開盤短暫衝高後，即大幅下挫，滬指和創業板指一度跌超4%，不過在午後跌幅收窄，截至收盤，上證指數報3,256.39點，跌1.13%，深圳成指報12,107.17點，跌1.12%，創業板指報2,566.72，跌幅0.63%。

若從年初算起，滬指和深證成指累計跌幅均達10%以上，創業板指更跌超20%。另一方面，9日大陸個股仍是跌多漲少，近3,600檔股票下跌。

分類來看，9日鎳礦、醫藥、醫療、房地產、化工、教育、券商領域跌幅靠前，尤其鎳概念股重挫，青島中程接近20%跌停，盛屯礦業、華友鈷業跌停，尤其華友是連續第二天跌停；煤炭、電力、半導體逆市走強，基建股、綠色電力概念股表現較好。

另據統計，9日全天，A股成交額相比昨日放大超過人民幣500億元，滬深兩市總成交額達人民幣1兆1,617億元。