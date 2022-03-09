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大陸對小微企業減稅 台商很有感

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
今年大陸政府工作報告，提到對小微企業年應納稅所得額人民幣100萬元至300萬元部分，再減半徵收企業所得稅；圖為橫琴粵澳深度合作區稅務局推行全業務「非接觸式」服務。大陸國家稅務總局廣東省稅務局
今年大陸政府工作報告，提到對小微企業年應納稅所得額人民幣100萬元至300萬元部分，再減半徵收企業所得稅；圖為橫琴粵澳深度合作區稅務局推行全業務「非接觸式」服務。大陸國家稅務總局廣東省稅務局

大陸國務院總理李克強5日發布的政府工作報告中，提到對小微企業年應納稅所得額人民幣100萬元至300萬元（新台幣430萬元到1,290萬元）部分，再減半徵收企業所得稅。不少台商表示，這次普惠性稅收減免政策，對大多數的小企業、創業者非常友善，也讓台資和外資很有感。

揚州台商協會副會長、宏琪金屬製造董事長詹正旭指出，稅費的減免可讓企業更好的獲利，尤其最近的原物料上漲，企業的最終售價未能及時調整、必須負擔利潤空間的壓縮，甚至賠錢，稅務減免對企業來說有很大的幫助。

上海台商協會發言人李崇章指出，減稅政策的確對小微企業是種肯定。不過另一名從事餐飲的上海台商坦言，這兩年公司營收受新冠疫情影響，基本上沒有利潤，很可惜沒有搭上這次「納稅所得在人民幣100至300萬減半」的順風車。

凱博聯合會計師事務所上市項目總監梁祥賢表示，所謂的小型微利企業（簡稱「小微企業」），是指同時符合「年度應納稅所得額不超過人民幣300萬元」、「從業人數不超過300人」、「資產總額不超過人民幣5,000萬元」三要件。

他提到，正常企業所得稅率25%、高新技術企業所得稅率15%；小微企業的所得稅率，在年度應納稅所得額時，只要不超過人民幣100萬元按5%稅率繳納；若超過人民幣100萬元、但不超過人民幣300萬元，按10%稅率繳納。

梁祥賢指出，2021年為鼓勵小微企業，已將不超過人民幣100萬元的，再減半徵收，就是按2.5%稅率繳納；「今年的兩會，再放寬超過人民幣100萬元、但不超過300萬元的，也再減半徵收，那就是按5%稅率繳納。」

梁祥賢提到，包括自己公司也享受到這次減稅優惠。他舉例若企業淨利潤人民幣300萬，在2021年稅制中，那麼企業所得稅分2個計算檔次，首先是人民幣100萬乘以2.5%，得出人民幣2.5萬元。

其次是人民幣200萬元，乘以10%，得出人民幣20萬元。

兩個檔次的所得稅相加，總共是人民幣22.5萬元。

而在今年新規之後，企業所得稅分2個計算檔次，首先是人民幣100萬乘以2.5%，得出人民幣2.5萬元。

其次是人民幣200萬元，乘以5%，得出人民幣10萬元。

兩個檔次的所得稅相加，總共是人民幣12.5萬元。的確比2021年稅制，省了人民幣10萬元。

台商 減稅

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