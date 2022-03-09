大陸政協委員警告 「殺富」可能導致共同貧窮

針對「共同富裕」，大陸全國政協經濟委員會副主任劉世錦近日表示，「殺富」不一定就能濟貧，最終可能只會導致共同貧窮。

據中新社報導，劉世錦指出，大陸改革開放40多年時間裡，一部分人是先富起來的，在富起來的過程中，確實也帶動了經濟增長。儘管在這過程中，群體收入差距有所擴大，但這種擴大在一定程度上也有利於生產力的提升，並「做大蛋糕」。

他強調，要解決共同富裕的問題，有兩點關鍵：一是要重視要素環節的重要性，尤其人力資本；二是提升中低收入群體的比重，實現中等收入群體倍增。

劉世錦指出，最重要的就是幫助那些低收入階層，亦即目前還低於中等收入群體標準之下的群體，提升自身人力資本，提升他們「做大蛋糕」的能力。同時，要強調機會均等，為他們「做大蛋糕」創造條件。

他還表示，推動共同富裕，需要對分配制度進行改革。除了初次分配和再分配之外，還有三次分配，即社會慈善公益力量。

他強調，三次分配要堅持自願原則，不能搞「殺富濟貧」。「殺富」會打擊一部分通過自己創業致富起來的人群的積極性；「殺富」，對於低收入階層來講，長期其實也富不起來，最後的結局只能是共同貧窮。