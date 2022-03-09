中芯國際「開門紅」 前兩月淨利潤年增95%

大陸半導體代工龍頭中芯國際，發布今年前兩個月主要經營數據，其中淨利潤達3.09億美元，年增94.9%；營收為12.23億美元，年增59.1%。

先前中芯國際公布2021年第4季營收為人民幣102.6億元，年增53.8%，為該公司單季銷售收入首次超過15億美元，創出歷史新高。

中芯國際的業績表現主要受益於行業高景氣度，以及價格調整。從全年來看，雖然過去一年中芯國際被美國列入「實體清單」，但公司2021年度未經審計的營收為人民幣356.31億元，年增29.7%；2021年度未經審計淨利潤為人民幣107.33億元，年增147.7%。

《證券之星》報導，展望 2022 年，中芯國際在今年2月11日接待機構調研時判斷，基於外部環境相對穩定的前提下，預計全年銷售收入增速會好於代工行業平均值，毛利率高於2021年水準。為持續推進已有老廠擴建及三個新廠項目，今年依然是投入高峰期，資本開支預計約50億美元。

產能規劃方面，中芯國際稱，2022年初，上海臨港新廠破土動工。京城和深圳兩個項目穩步推進，預計今年底前投產。

中芯國際聯合CEO趙海軍還在該調研活動上分享行業趨勢。他認為，2021年汽車工業，電力行業及電子整機行業的熱詞都是「缺芯」（缺晶片）。產業升級帶來的結構性增量，疫情帶來遠端連接相關的更多需求，供應鏈轉移至當地化的生產偏好，物聯網、電動車、新能源等應用的迅猛崛起，導致了半導體產業鏈的供不應求和量價齊升。