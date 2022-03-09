世界500強企業 198家在河南

河南省政府新聞辦8日消息稱，2021年，在豫世界500強企業達到198家，中國500強企業達到175家。河南省商務廳副廳長孫敬林當日在新聞發布會上通報稱，2021年，河南全省實際吸收外資210.7億美元，增長5%；在豫世界500強達到198家，中國500強達到175家；全年新設外商投資企業341家，增長28.2%。

中新社報導，製造業是河南省工業經濟的基本盤，是吸納就業的重要渠道、擴大出口的關鍵產業。河南省工業和信息化廳廳長朱鳴在發布會上表示，經過「十三五」的發展，河南省已經成為全國先進製造業大省，規模以上製造業增加值1.65萬億元（人民幣，下同），穩居全國第五位、中西部地區第一位。

這次發布會公布的「河南省十四五製造業高質量發展規劃」提及，「十四五」期間，河南將對項目投資額5億元以上和符合產業發展方向的574個製造業重大項目，投資10057.1億元。

河南省工業和信息化廳副廳長田海濤稱，「十四五」期間，河南還將推動傳統產業邁入新興與未來產業發展「新賽道」。他以宇通客車為例稱，該企業在保持傳統客車發展優勢的基礎上，大力研發新能源和智能網聯客車。截至目前，宇通已在全球累計推廣應用新能源客車超16萬輛，大中型客車連續十年全球銷量第一。

孫敬林表示，2022年，河南已鎖定重點區域內外同招，境外瞄準日韓等，境內瞄準粵港澳、京津冀等，盯牢頭部企業，對接世界500強企業、行業龍頭和總部型機構，開展專班招商，招引一批標誌性、引領性製造業項目。