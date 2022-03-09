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二重裝備方艙飛輪儲能系統 交付使用

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
方艙式飛輪儲能不間斷電源系統，能夠有效解決機房室內空間受限，難以移動等實際問題，圖為系統交付現場。圖／本報四川德陽傳真
方艙式飛輪儲能不間斷電源系統，能夠有效解決機房室內空間受限，難以移動等實際問題，圖為系統交付現場。圖／本報四川德陽傳真

據來自四川德陽消息，近日，由二重裝備所屬二重儲能自主研發製造的「方艙式飛輪儲能不間斷電源系統」順利交付用戶，且一次性通過聯合驗收。

據介紹，這套方艙式儲能不間斷電源系統，是二重儲能為中國一拖集團有限公司量身打造的機房備用電源飛輪儲能項目，採用方艙式集成、室外安裝，搭配公司自產的柴油發電機組使用。作為機房「安全衛士」，投用後，可保障數據機房在市電中斷等應急工況下，實現零毫秒切換和高品質電力持續供應，極大提高客戶的數據安全係數。

方艙式飛輪儲能不間斷電源系統，能夠有效解決機房室內空間受限，難以移動等實際問題。與傳統室內安裝的鉛酸蓄電池相比，具有快速部署、對安裝場地適應能力強、轉運快速、環境適應能力強等優勢。安裝過程中，在攝氏零下10餘度的寒冷天氣下，二重儲能項目實施團隊經過近半個月持續工作，提前完成了安裝調試和交付，受到客戶好評。

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