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紡織服裝出口 前兩月續增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國紡織品進出口商會7日披露，數據顯示，在需求旺盛、價格上漲、訂單回流等因素的推動下，2022年前兩月中國紡織服裝出口繼續保持良好增長態勢。　中新社報導，中國紡織品服裝出口按人民幣計：2022年1月-2月，紡織服裝累計出口3199.7億元，比去年同期增長6.3%。其中，包括口罩在內的紡織品出口1577億元，同比增長9.3%；服裝出口1622.7億元，同比增長3.7%。

中國紡織品服裝出口按美元計：2022年1月-2月，紡織服裝累計出口502億美元，同比增長8.9%。其中，紡織品出口247.4億美元，同比增長11.9%；服裝出口254.6億美元，同比增長6.1%。

進入2022年，中國紡織服裝外貿所面臨的不確定因素增多，但中國作為紡織品出口大國，產業鏈完備，具備較強的國際合作優勢。此外，從市場需求方面來看，受病毒變異、疫情防控再度升級的影響，防疫物資出口出現反彈，重點市場對中國產品的依賴程度也有所加強。2022年中國紡織服裝出口將穩中求進。

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