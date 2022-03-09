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60後的她跨海創業 整合時尚鏈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

3月8日一早，在亞洲最大布匹市場所在地—浙江紹興柯橋，選面料、看花色、做設計、對接客戶……幹練的短髮、精緻的妝容、時尚的衣著，「60後」蔡怡慧又開啟忙碌的一天，耕耘她的時尚事業。

中新社報導，蔡怡慧是「星創享國際設計師平台」聯合創始人，曾在多所高校擔任設計導師。1996年，熱愛服裝設計的蔡怡慧首次跨越海峽赴上海創業。「十多年來，我做了服裝設計、品牌塑造、市場運作、人才整合，積累了大量設計領域資源」。

為追尋設計夢，2019年蔡怡慧來到柯橋創業，去年正式創辦「星創享國際設計師平台」。該平台集結了全球大量設計師資源，可為布商、衣商提供款式定製服務。

蔡怡慧談到，時尚無國界，希望通過搭建共創共享平台，整合紡織產業鏈前後端資源，助力設計師在時尚界發聲，把時尚產業做大做強。她說，這裡聚集了大量海內外設計師的服飾作品，如今她正在引導和鼓勵設計師們，將更多地域文化導入設計，讓設計師有更多的創作舞台。她還希望有較多台灣年輕設計師加入，兩岸相互碰撞設計靈感。

放眼柯橋，布商雲集，時尚湧動。不過，從創意設計到商業變現並非易事，讓蔡怡慧印象最深的還是激烈的競爭環境。「剛到大陸時，需求大於供應，服裝設計師只要有想法就可以執行。後來，尤其是互聯網的出現，服裝設計行業競爭愈來愈激烈」。蔡怡慧稱，不想被淘汰，設計理念、運營模式、銷售渠道都必須跟上時代腳步。

今年春節剛過，蔡怡慧和團隊探索起了「設計師推薦款」直播，一天直播兩個小時，最好的時候一天有5000元人民幣收入。

這份「時尚事業」與蔡怡慧的人生理念不謀而合。作為一名仍在服裝設計行業奮鬥的「60後」，蔡怡慧並不覺得自己年紀大，反而認為現在是我最好的時代。在其看來，隨著經濟水平的提升，人們愈來愈追求精神財富，對於「永不過時」的時尚行業，她信心十足。

她說，不同年齡的時尚和美是不一樣的，美是一種生活態度，與年齡無關，女性一定要為自己留一些空間和世界，活出最好的自我。

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