買房、旅行… 她消費能量爆發

昨天是「三八」婦女節，連日來，無論是線上電商直播，還是線下商超專櫃，各消費端口熱鬧異常。背後展現出的中國「她」消費能量不容小覷。從顏值穿搭、品質飲食，到購房置業、旅遊出行，「她」話語權、下單力日益崛起，消費場景愈發多元細分，涉及商品規模走向縱深。

中新社報導，美團有關負責人表示，從平台推出的禮贈、約會、變美三大需求來看，麗人服務的需求增長最為突出，閃購、餐飲、化妝品、休閒娛樂等需求不同程度爆發。

「甜蜜組合」大受女性歡迎。叮咚買菜鮮花業務負責人俞水表示，3月8日當天，提拉米蘇、虎皮捲、輕芝士乳酪蛋糕等烘焙工坊業績亮眼；鮮花預訂出現了3波高峰，鮮花銷量預計同比增長250%以上。

香氛、香燭、微醺預調酒等商品銷售火爆。盒馬統計顯示，近幾日來，中國女性消費者對「氛圍組」商品情有獨鍾。

認同於女性對房屋租購決策力、影響力日益強大的現實，8日，不少售樓處各出奇招，招攬女客戶。貝殼研究院數據顯示，全國38個樣本城市中，女性買房占比從2017年的45.54%攀升至2021年的48.65%，對裝修、中介、家政服務尤為看重。 同時，女性的三重身分—辣媽族、颯爽女、老來俏日益凸顯，出現了女性有高話語權、高消費額，追求高品質、高性價比的「四高」現象。

攜程統計，近期「辣媽」引領下的「多孩旅遊」訂單上漲了22%，青睞露營徒步的「颯爽女」占據了出行女客半壁江山，「銀髮遊」女用戶更鍾愛自由行。女性人均旅遊消費額度高出男性33%，有六成的家庭度假由女主人拍板去哪兒。

女性收入、獨立性提升，及其社會角色多樣化，帶來了「她」消費的多面崛起。諮詢業巨頭埃森哲的數據顯示，中國有近4億20歲至60歲的女性消費者，每年掌控高達10萬億元的消費支出，足以構成世界第三大消費市場，接近德國、法國、英國零售市場總和。女性的職場、自我、妻子、女兒、母親等角色日趨多元，讓她們成為家庭購物主要決策者、實施者，不斷釋放消費潛力。