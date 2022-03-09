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三八紅旗手林佳燕 盼助台青逐夢

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
獲得大陸全國婦聯授予「2021年度全國三八紅旗手」的林佳燕。本報資料照片
獲得大陸全國婦聯授予「2021年度全國三八紅旗手」的林佳燕。本報資料照片

從1993年第一次來到大陸，台胞林佳燕就喜歡上了這裡的文化和風情。此後近30年間，她在此工作創業、結婚成家，從一名剛出校園的青澀學生成長為獨立創業的女性。在自己圓夢的同時，今年50歲的林佳燕不忘幫助更多台青融入大陸、扎根大陸，共同跨海逐夢。 　　

中新社報導，林佳燕今年獲得大陸全國婦聯授予的「2021年度全國三八紅旗手」稱號。林佳燕大學畢業後，選擇到大陸工作，當時很多台灣人對大陸不瞭解，一個女孩子隻身一人到大陸工作非常少見。

林佳燕最初在廣東東莞一家公司工作，2003年婚後定居杭州。2008年，有學前教育背景的林佳燕在杭州創辦第一家幼兒園，但第一年開園根本招不到學生，「當時幼兒園有37名教職工，卻只招到了31個學生，簡直是一對一VIP教學」。

林佳燕和教職工四處分發招生簡章，宣傳幼兒園的教育特色，第二年開始，在家長口口相傳中，招生明顯有了起色；不到3年，就達到滿員300餘名學生。如今，林佳燕已在大陸創辦了4家幼兒園和1家托幼園。

林佳燕也招聘越來越多台青來大陸實習、就業。讓她印象最深的是第一批引進的台青教師，他們在工作中都非常沉默寡言，和招聘時開朗陽光的性格截然不同。深入瞭解後才得知，「因為家裡長輩告誡，在大陸如果多說話會被抓走」。

為了破解這種誤會，她讓台灣教師和大陸教師結對，由大陸教師幫助台灣教師融入當地生活，年輕人之間很快就沒有隔閡，「這也讓我意識到，兩岸之間特別是兩岸年輕人之間，需要更深入的瞭解交流」。

2015年以來，林佳燕牽線搭橋先後邀請400多名台灣大學生來大陸實習，她還引進8名台灣影視設計人才來杭州就業。目前是浙江省海促會台商台企專委會副主任委員、杭州市台協會副會長的林佳燕，推動成立杭州台灣學生志工隊、兩岸青年健康護衛隊等，帶領台青赴各地參訪交流，增進兩岸青年的互動瞭解。

幼兒園 青年

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