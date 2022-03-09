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跨境電商交易會 福州下周登場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建福州市8日召開新聞發布會，中國跨境電商交易會（以下簡稱「跨交會」）將於3月18日至20日在福州舉辦。 福建省進出口商會常務副會長陳丹鋒介紹，目前跨交會共吸引全球超過50個跨境電商主流平台參會，預計超過6萬名跨境電商專業客商將到會採購。　　

中新社報導，根據海關數據，去年中國跨境電商進出口1.98萬億元（人民幣，下同），增長15%，規模5年增長近10倍，反映了跨境電商強大的發展後勁。 　　

跨交會舉辦地福州是一座歷史底蘊深厚、經濟基礎厚實的開放之城。福州於2015年12月正式運行跨境電商保稅進口首單，並於2019年12月底，獲批中國（福州）跨境電子商務綜合試驗區。 　　福建自貿試驗區福州片區管委會副主任梁勇指出，福州市跨境電商發展迅速，所有跨境電商通關模式均已開通，2021年全市跨境電商進出口總額515億元，同比增長5.36倍。

在跨境電商基礎設施建設方面，福州已開通對台跨境電商海運直航專線，以及7條洲際客改貨包機航線和4條洲際全貨運包機航線，本土企業先後在五大洲設立92個海外倉，總面積達117萬平方米。福州市商務局副局長黃雪勛表示，將暢通跨境物流通道，繼續培育包機航線和對台跨境電商貨運專線，積極構建福州經台灣至全球的電商通道。他說，將用足用好福州籍430萬海外鄉親豐富的僑商資源，幫助順暢對接海外市場，打通海外銷售最後一站。

本次跨交會還將舉辦金磚國家數字經濟對話會、中國跨境電商金融資本高峰論壇、搶佔TikTok電商跨境新藍海、亞馬遜全球開店跨境專場等多場活動。

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