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廣州店面成交量 2月成長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

春節假期影響，2月廣州寫字樓及公寓成交量比1月大幅下降，而商舖由於大宗交易支撐，成交量環比和同比均大增。

中新社報導，合富大數據8日發布「2月廣州商業地產市場報告」顯示，廣州商舖市場2月成交量為9.25萬平方米，比1月上升68%，比去年同期上升438%。值得注意的是，有回遷安置社區商舖的大宗交易支撐的增城區為主力成交區域，其餘區域成交偏淡。2月商舖新增供應2萬平方米，也主要來自增城區。

2月廣州寫字樓出現整棟交易，使寫字樓成交量同比大幅增加。數據顯示，2月廣州寫字樓成交量為2.5萬平方米，同比上升250%，但環比下降73%。除整棟交易外，其它散售貨量不足2000平方米，淡季明顯。成交區域主要為天河區與海珠區，其餘區域成交量一般。

公寓市場成交量同比環比則雙雙下滑。數據顯示，2月廣州公寓成交量為2.7萬平方米，同比下降48%，環比下降40%。作為「春節月」，2月多數區域成交量比1月有較大降幅，外圍區域（番禺區、南沙區、花都區、增城區、從化區）尤其明顯；而中心區域海珠區成交則逆勢增長，成交量超7500平方米。 　　

報告分析，廣州中心區域如海珠區等，城市建設一直在升級，近年不少規劃以商業地塊為主、住宅地塊為輔的趨勢，中心區域具有居住功能的高端公寓蓬勃發展，受到歡迎。

春節 高端

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