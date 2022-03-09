中歐班列福建展店 血拚免出國

3月8日是「三八」國際勞動婦女節，福建省首家中歐班列進口商品保稅店正式營業，銷售商品來自法國、德國、義大利等國家，涵蓋美妝衛護、母嬰用品、糖果酒水等200餘類，1200個單品。中歐班列進口商品保稅店就位於福州火車站候車大廳內，乘坐火車出行的旅客在候車空檔，即可順便購買全球優質商品。

中新社報導，該店七成以上商品是通過中歐班列的運輸方式到達中國大陸。靠著不斷織密的中歐班列國際物流網，中歐班列從前端運輸延伸終端消費市場，催生物流業與商業銜接的新業態。

「南鐵易購」中歐班列進口商品保稅店門店經理陳秀琴說，中歐班列進口商品保稅店，是中歐班列效能的延伸。通過中歐班列將世界各地特色優質商品引入大陸市場，貨物從到岸、到消費者收貨整個環節全流程監管，且中間環節少，商品具有「保真、平價」的特點，符合廣大消費者對品質生活和高性價比商品的消費需求。

陳秀琴說，店內所售商品均採用全球最先進的「RFID」防偽技術，利用智能電子標籤對商品進行標識，相當於給每件商品都貼上了「身分證」，實現全程追蹤、溯源，顧客通過手機掃一掃就能辨別真偽。

2021年2月，江西省首家中歐班列進口商品保稅店線下體驗社區門店試營運。今年1月，南昌鐵路局集團公司「南鐵易購」中歐班列進口保稅商品南昌西站門店開業。至此，中歐班列進口商品保稅店逐步形成了由社區、鐵路運輸商圈門店和線上商場組成的布局網絡。

隨著福建自由貿易試驗區、海絲核心區等「多區疊加」政策優勢持續釋放，廈門、泉州、武夷山等多地已開行中歐班列。去年，福建開行中歐（亞）班列437列，同比增長21列。經濟專家認為，中歐班列進口商品保稅店作為一種新業態，逐漸成為福建購物消費新時尚。