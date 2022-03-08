「妖鎳」兩天暴漲230%破歷史天價 中國礦業巨頭慘跌停

俄烏情勢導致鎳供應緊張，造成近兩日倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨價格狂飆，暴漲230%，8日下午寫下每公噸破10萬美元歷史天價，但與此同時，作為中國鋰電池重要供應鏈之一的礦業巨頭華友鈷業，因受累合作方青山集團恐被軋空，股價跳水跌停，引起行業震盪。

據了解，華友鈷業市值近人民幣1,400億，是大陸鋰電池產業鏈的重要企業之一、鈷等有色金屬的主要供應商，並與鎳礦巨頭青山控股進行高冰鎳合作。

值得注意的是，據彭博社報導，全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股集團董事長項光達，透過公司在LME持有龐大的空頭部位。

面對近兩日「妖鎳」爆衝，綜合陸媒報導，市場傳聞，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，青山集團開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨，全球大宗商品交易巨頭嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權。

受此影響，青山控股鎳期貨空單恐大額虧損，也受累合作方華友鈷業先跌為敬。截至收盤，目前華友鈷業股價報收跌人民幣101.25元，總市值縮水至人民幣1,237億元。

對於傳聞，青山控股回應稱，正在整理相關資料和內容，屆時將會統一作公開回應，至於8日能否回應，還無法確定。公開資料顯示，青山控股是世界500強企業之一，擁有三條高冰鎳生產線，每月產能約為3,000噸。

不過，除了華友鈷業，8日大陸融捷股份、天齊鋰業、中礦資源等紛紛跌停，贛鋒鋰業跌幅達到9.3%，這幾大鋰礦巨頭已單日蒸發數百億人民幣市值。