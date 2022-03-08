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拚基地台破200萬座 陸工信部長：提前謀劃部署6G發展
大陸工信部部長肖亞慶今天上午在兩會部長通道受訪指出，在發展5G的同時，為下一代通信技術，6G的發展提前謀劃、做好部署。
據澎湃新聞，有媒體提問，5G商用以來，很多企業都把發展和使用5G技術作為一個重要的機遇，今年工信部在加快5G發展方面有什麼考慮？
肖亞慶回應表示，大陸現在的5G網路是世界最領先的，最大規模的網路建設，基站（基地台）總數已超過了142.5萬座，實際連接的用戶也超過了5億，大家也感到生活和工作的方便，很多應用場景都不斷地湧現。還要在基建上進一步下功夫，今年力爭超過200萬座，打好基礎。
肖亞慶並指，在應用上，鼓勵更多的應用案例、應用場景、應用實踐不斷湧現，做好推廣和引領示範作用，使得5G應用更廣泛。在5G發展過程當中，各行各業要形成合力，相互融通，使得5G發展在技術上保持領先，更多創新。發展5G的同時考慮下一代通信技術的演進方向、演進技術路線，為下一代通信技術，6G的發展提前謀劃、做好部署，這也是5G的成果，也是5G未來發展的方向。
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