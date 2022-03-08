陸工信部：面臨需求不足、供應鏈受阻、原料上漲等困難

大陸工信部長肖亞慶8日在兩會「部長通道」上，就如何促進經濟穩定表示，將進一步擴大新能源汽車、智能家電等重點領域消費，培育壯大綠色消費、數位消費等新型消費。他還說，為暢通產業鏈供應鏈，下一步將著重打通大宗原材料、關鍵零組件供應管道。面對當前大陸國內情勢，他坦言，工業經濟運行面臨需求不足、供應鏈受阻、大宗原材料及燃料價格上漲等困難和問題。

如何促進工業經濟平穩運行？據新京報報導，肖亞慶說，要多措並舉擴大消費需求，依托大陸國內強大市場，深入推進增品種、提品質、創品牌行動，大力發展優質製造。同時，進一步擴大新能源汽車、智能家電等重點領域消費，培育壯大綠色消費、數位消費等新型消費。

他還強調，工信部將在政策落實上下功夫，包括優化製造業發展環境、推進清理拖欠中小企業帳款工作。

肖亞慶提到，中國大陸的優勢是產業體系完整，「提升產業鏈韌性和協同性，確保製造業任何時候都不掉鍊子」。

面對當前大陸國內情勢嚴峻，他坦言，工業經濟運行還面臨需求不足、用工緊張、供應鏈受阻、大宗原材料及燃料價格上漲等困難和問題。

肖亞慶說，要從暢通產業鏈供應鏈入手，打通堵點、卡點，加強能源、物流、用工等要素保障協調，暢通大宗原材料、關鍵零組件供應管道，切實保障基礎工業產品、重要生活物資、農資化肥等重點企業穩定運行。

對於今年經濟展望，他指出，前兩個月，重點工業省市工業經濟開局良好，汽車、紡織等重點行業總體平穩，重點企業生產經營狀況不斷改善，中小企業景氣指數好轉，工業經濟總體延續了去年第四季以來的趨穩回升情勢，這將為全年工業經濟的平穩運行打下良好基礎。

產業轉型方面，肖亞慶說，要瞄準數位化、綠色化、高端化方向，加快推進「十四五」規劃重大工程項目建設，實施傳統產業技術改造升級工程，引導支持企業加大技術改造和設備更新投入。他說，工信部還將堅持改革開放，支持外資企業加大對中高端製造、研發中心等領域投資。