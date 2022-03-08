阿里巴巴新貿節開跑 台灣商家成長22%
阿里巴巴7日宣布，2022年「新貿節（March Expo）」於美國時間1日已正式開跑，吸引全球近5萬商家參與，其中台灣商家數量成長22%。阿里巴巴指稱，在全球市場上，汽配、機械、五金、運動、美妝等台灣優勢產業的需求成長快速。
由阿里巴巴集團旗下，綜合型外貿線上批發交易平台Alibaba.com舉辦的新貿節，提供商家藉由平台行銷工具及數據分析提升外貿實績，買家也能藉此了解市場趨勢，被視為國際採購風向球之一。
適逢新貿節邁入第五年，阿里巴巴導入短影音特色會場、商家的交易GMV（實收交易總額）排序榜單，和直播會場等多元行銷方式，協助台灣中小企業在國際增加能見度，拓展外銷機會。
Alibaba.com指稱，今年吸引全球近5萬商家報名參與，商品量多達6,700萬，更有360萬件新品，首日GMW年增17.7%，開場第32分鐘後就成交台灣首筆訂單，並有數百家台灣商家藉由短影音平台會場，提升能見度。
Alibaba.com台灣總經理郭奕麟說，期盼藉由新貿節，幫助台灣商家運用多元行銷工具，透過數據了解全球商機，展現優秀外貿實力。
他表示，我們也觀察到，汽配、機械、五金、運動、美妝等台灣優勢產業需求成長快速，其中汽配業市場規模預計在2030年時達到1兆3,700億美元，電商銷售佔比將從4%成長到20%。
新貿節首日成交最大單的台灣商家、化學品廠商富瑞科技總經理陳忠正說，對於年輕企業，平台能協助公司與客戶建立信任感，2021年，我們的外銷業績成長了19倍。汽配業者技銓科技總經理周明彰說，透過跨境電商平台，公司產品線拓展超過五倍，從車用儀表跨足到摩托車、船、輕航機、甚至是咖啡機用的儀表。
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