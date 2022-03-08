陸人大代表建議安樂死合法化：絕症患者盼了結痛苦

大陸全國人大代表、曾獲「優秀鄉村醫生」頭銜的劉貴芳在兩會期間提出呼籲，建議安樂死應該在中國合法化，在合法基礎上規範安樂死行為，以惠及更多不治之症患者。

據中國青年報，劉貴芳表示，作為來自基層的醫務工作者，她親眼看到過一些病人得了不治之症的痛苦狀態，一些住院患者遭受絕症折磨，渴望盡快了結痛苦。

報導指，長期以來，圍繞安樂死的提議和討論，引起社會各界廣泛關注。近年，不斷有人大代表呼籲為安樂死立法。劉貴芳解釋，選擇安樂死的對象主要是癌症晚期等不治之症的患者，「面對那些痛苦萬分的絕症患者，如何維護他們死亡的尊嚴，如何讓他們臨終前有一個安詳的狀態，安樂死無疑是一種理智的選擇」。

劉貴芳認為，生是人的權利，死也應該是人的一種權利，安樂死承認了病人選擇死亡的權利，是文明的進步，人有權以這種方式結束自己的痛苦。病人在別無選擇的情況下選擇安樂死，主動結束痛苦，醫生為病人實施安樂死幫助他們實現自己的選擇，也是履行自己的職責。

報導說，目前，荷蘭、西班牙、加拿大等國已將安樂死合法化。2021年3月18日，西班牙通過安樂死法規，規定患有極為嚴重且無法治癒疾病，或因失去行動能力而造成持續且無法忍受的身心痛苦的民眾可申請安樂死。申請者須自願以書面形式提出請求，得到醫院批准後才可在醫生監督下進行安樂死流程，申請者有權選擇施行方式。

據報導，安樂死一般分為兩類，一類是主動（積極）安樂死，即醫護人員主動採取措施，加速病人的死亡；另一類被動（消極）安樂死，則是指中止維持病人生命的醫療措施，任其自行死亡。有醫療研究者表示，第二種情況在現實中或影視劇中是存在的，即「患絕症放棄治療」。

「法律不應迴避安樂死」，劉貴芳建議當局早日發布政策，推動安樂死合法化，惠及更多的不治之症患者。