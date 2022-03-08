陸逾3成女性 尋求22K以上職缺

58同城、趕集直招7日發布「女性就業趨勢報告」稱，根據該平台大數據，今年前兩個月，30%以上女性求職者期望薪資在5000元（人民幣，下同，約台幣22500元）以上，店員／營業員、普工、文員等職位最受女性青睞，普工、電商客服求職活躍度較高。

中新社報導，近年來，伴隨著社會觀念的更新以及女性意識的持續覺醒，女性的職場訴求和職業發展也得到更多關注。從女性求職者關注的具體職位來看，報告指出，店員／營業員、普工、文員、服務員、幼教、收銀員、前台／總機／接待、促銷／導購員、美容師、電商客服為女性求職熱門職位。

報告認為，這些職業要求從業人員具備善於溝通、親和力強等素質，體能消耗相對較少，受到女性求職者的青睞。此外，普工、電商客服求職投遞數量增長明顯，反映出數字經濟為女性創造了更多就業機會，女性在基礎用工市場也擔當著舉足輕重的角色。

從城市選擇來看，2022年重慶、瀋陽、成都、北京、武漢、哈爾濱等城為女性求職熱門城市。其中北京、重慶求職投遞同比增幅較高，分別為81.67%、57.95%，東莞求職活躍度也明顯提升。

從薪資水平來看，多數女性期望月薪為3000元至5000元，占比為50.25%，超30%女性求職者期望月薪在5000元以上。

報告大數據顯示，女性求職者當中，「80後」占比最高，為29.84%，其次是「95後」，占比為26.21%，「90後」和「00後」占比分別為17.75%、11.95%。從學歷來看，中專技校學歷的求職者占比19.92%，大專學歷的求職者占比25.23%，超30%女性求職者學歷在大專及以上。