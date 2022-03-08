陸國貨品牌夯 求認同力推質造

大陸國貨品牌近年迎來了快速增長的發展新機遇。部分正在北京舉行的全國兩會的代表委員們認為，國貨品牌要從融入傳統文化、加大自主創新能力、開展多元渠道精準營銷、鼓勵走出去等方面發力，成為消費市場的新時尚、新潮流。

中新社報導，其一，「民族的，就是世界的」是國貨品牌成功的不二法則。全國人大代表、福建師範大學經濟學院教授黃茂興認為，國貨品牌要把傳統文化與年輕消費群體追求時尚品質的輕奢格調相結合，打造蘊含中國力量、承載中國時尚的品牌形象，增強消費者品牌認同感。

他建議，把故宮、萬里長城、秦始皇兵馬俑、敦煌莫高窟等歷史文化遺產和蘇綉、南京雲錦、皮影戲、剪紙等非物質文化遺產中的寫意潑墨、雲龍圖騰、青花瓷等文化元素，運用於現代產品的商標、外觀設計、包裝中，凸顯國貨本土設計特色。 其二，加大自主創新至關重要。黃茂興指出，國貨品牌需加大自主創新能力，掌握自主核心技術，在研發理念、原料選擇、生產工藝、質量檢測等方面制定高品質標準，積極採用新技術、新材料、新工藝開展研發生產，藉助數字經濟、互聯網、信息技術等現代信息技術提昇產品精度，努力開發高端消費市場產品，實現從中國製造到中國智造和中國質造的跨越。

全國人大代表、安踏集團董事局主席丁世忠說，國民經濟展現超強韌性，民族自強和文化自信讓優質國貨備受歡迎。安踏集團每年在創新研發上的投入都超過當年銷售成本的5%以上，已陸續建立六大創新研發平台，未來還將投入200億元用於研發投入，並整合全球最頂尖的創意、設計、技術、學術研究及供應商資源，進一步升級全球科技創新中心。 第三，直播帶貨、網紅品牌、私域流量、跨界聯名、內容營銷等新玩法，讓國貨品牌的銷售、營銷獲得重要的渠道支撐。黃茂興強調，要充分利用互聯網流量紅利帶來的營銷變革與渠道變革的機遇；合理採用盲盒營銷、跨界聯名、IP打造、限量銷售等多樣化營銷方式，推廣實施商業品牌首店政策，支持國貨品牌開設首店、創新店、旗艦店等，為廣大消費者的產品體驗提供更多樣化的形式。

最後，國貨品牌要有全球眼光，緊跟國外市場需求。黃茂興提出，國貨品牌要大力加強與國際知名設計師合作，從功能、式樣、包裝等方面全面引入國際先進設計理念，開發中國元素的國際範；依託一帶一路倡議、金磚國家合作、G20國家合作等，向沿線和合作國家推介，不斷吸引國際市場的消費者。