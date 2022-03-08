都會8成婦女 盼30歲能經濟獨立

全球性投資管理公司、管理客戶總資產近3000億美元的富達國際7日在上海發布「2022年女性投資理財調研結果」稱，超過八成的受訪中國女性，希望自己能夠更加經濟獨立。

中新社報導，本次調研於2022年1月進行，共訪問了2007名中國成年受訪者，其中女性占比為49%，男性占比為51%。受訪者主要來自中國城市地區。調查顯示，82%的受訪女性希望自己能夠更加經濟獨立。與男性相比，女性對於實現經濟獨立的願望更加迫切，她們希望達成經濟獨立的平均年齡為30歲，早於男性（33歲）。有26%的女性表示，經濟獨立的重要意義在於能够支持她們自由做出人生選擇。

對於經濟獨立的理解，超三成的女性認為能夠獨立負擔日常開支是經濟獨立的核心定義，26%認為幸福養老是經濟獨立的內涵之一。此外，相對於男性（25%），更多的女性（29%）認為能夠獨立做出投資決策、實現財富增值是經濟獨立的重要特徵。

據調查，大多數的受訪者表示他們已經開展了積極的財務規畫，其中女性的比率為71%，高於男性的69%。

從投資理財角度來看，認為自己瞭解投資知識和掌握投資能力的女性從2021年的60%上昇至2022年的65%。有超過六成的女性表示過去12個月，自己的養老儲蓄金額有所提升。

富達國際中國區股票投資主管、基金經理周文群表示，對女性來說，掌控自身財務狀況、實現財富增值是經濟獨立的重要體現。從調研中看到，女性認為能够促進她們獲得經濟獨立最有效的方式包括：提高收入及工資、獲得更好的理財及投資者教育、金融及數字科技的賦能以及獲得更多的專業理財指導。