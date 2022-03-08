共享茶廠 600年老茶村飄新茶香

福建省漳州市雲霄縣和平鄉泮坑社區，一家「共享茶廠」正助力老茶村煥發出新魅力。這個社區只見一片片茶園青翠整齊，蔚為壯觀。「共享茶廠」裡，搖青機、炒青機、揉拈機、烘焙機等各種製茶設備都共享給全村茶農，免費使用。

中新社報導，和平鄉黨委書記張建龍表示，為重振泮坑老茶村的雄風，政府投入460萬元（人民幣，下同）專門打造泮坑社區茶品牌。

「共享茶廠」2019年投入使用後，村民可在家製茶，也可選擇到「共享茶廠」製茶。共享茶廠」還定期舉行製茶師培訓，培養製茶能手，提升製茶工藝。

村民喜歡來「共享茶廠」製茶，不僅設備先進，還能邊製茶邊交流經驗，真正達到設備與技術的「共享」，「設備和工藝改進了，成品茶質量也顯著提高」。

如今，泮坑剛採摘的青葉價格，從原來每斤5元，提到了每斤20元，大大促進了茶農增收，還吸引福建武夷山種植黃觀音的茶農來採購。2020年，泮坑社區被評為福建「省級鄉村振興實績突出村」。

泮坑社區是雲霄有名的茶村，迄今有著600多年的種茶歷史，製茶工藝世代傳承。這裡平均海拔400米，土壤富硒，適宜發展茶葉種植。目前，全村有600多人，家家戶戶種茶；黃觀音、金觀音等茶葉種植面積達2500畝，其中黃觀音佔90%左右，茶成為村民的主要收入來源。

雲霄和平農場副場長柳若楊表示，「共享茶廠」投入使用，對老茶村茶業發展起到很大的作用，茶品質提升了，老茶村的名聲又響亮了，整個村的茶產業發展得更好了。

「百年老茶村，飄出新茶香」。泮坑現已不再過度採摘青葉，而更加註重引導茶農科學、規範施肥，提高茶葉品質和製作工藝，還將茶文化和旅遊緊密結合。張建龍說，現在很多外地人紛紛來到老茶村一日遊，參觀泮坑茶文化園，品茶香，賞美景，體驗慢生活，感受古老茶村的新魅力。