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陸拚3著力1守好 避缺煤限電噩夢

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

去年全球多處出現能源供應緊張，中國局部地區也出現缺煤限電的情況，儘管問題已解決但各方面仍有一些疑慮。中國國家發改委副主任連維良7日就此回應，稱「有條件、有能力、有信心、有辦法保障能源安全可靠供應」。

中新社報導，國務院新聞辦公室昨天（7）舉行新聞發佈會，連維良指出，過去一年，中國在較短時間內扭轉了局部地區能源供應緊張局面。當前中國能源需求快速增加；穩妥推進碳達峰碳中和給能源保供提出更高要求；地緣政治衝突、全球能源供需變化都將影響到中國能源安全可靠供應。

他說：儘管面臨挑戰趨嚴，但中國有條件、有能力、有信心、有辦法保障能源安全可靠供應。具體說就是三個「著力」一個「守好」：

一是著力增加產能。大力推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，大幅增加抽水蓄能等調峰電源，統籌增加各類發電有效出力；大幅增加油氣勘探開發投入，推動油氣增儲上產；有序釋放煤炭先進產能，保持煤炭產量在合理水平。

二是著力加強儲備。加快推進2億噸以上政府可調度煤炭儲備能力建設，新增50億立方米以上儲氣設施，推動全國應急備用和調峰電源達到3億千瓦以上，引導重點能源生產企業和能源大用戶加強社會責任儲備。

三是著力保供穩價。充分發揮能源中長期合同的作用，對涉及民生和經濟發展重點領域的用煤用電用氣，實現中長期合同全覆蓋。引導煤炭價格保持在合理區間，完善煤、電價格傳導機制。

一個守好，就是堅決守好民生用能底線。通過更大裕度、更加安全可靠保供預案，實現各種情形下能源安全保供，堅決做到非極端情形不限電、不限氣，極端情形限電不拉閘、限氣不關閥。

他說，通過以上綜合措施，確保能源安全可靠供應。

限電 電價 國務院

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