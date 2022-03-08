RCEP+自貿港 助海南產業升級

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）於今年1月1日正式生效，成為多邊經貿合作與開放新標竿。學者6日在海口舉辦的「RCEP下的海南自由貿易港」研討會上表示，海南自貿港與RCEP形成疊加聯動效應，將為全球投資者分享中國開放機遇和RCEP紅利。

中新社報導，RCEP是世界最大的自由貿易區，海南正在建設中國對外開放新高地。上海海關學院教授黃勝強說，海南自貿港的自主開放與RCEP的協定開放相結合後，不僅有助於海南加快產業升級，打造成為中國高水平的對外開放試驗田，還將對區域外的商品和企業通過海南進入RCEP市場具有顯著影響。

中國（海南）改革發展研究院院長、中國特色自由貿易港研究院院長遲福林提出，未來海南自貿港建設要定位兩個「總部」，即形成國內企業面向東盟市場總部，吸引非RCEP成員企業在此設面向中國市場的區域總部。

目前，海南自貿港政策安排總體優於RCEP相關規則，有條件進行更高水平合作。遲福林呼籲，海南不僅要推進RCEP規則先行落地，更要與新加坡、馬來西亞等「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國開展更高水平合作。

中國世界貿易組織研究會副會長霍建國建議，在對標CPTPP的高水平開放中，海南可考慮將電子商務、政府採購、競爭政策、環保、勞工、知識產權保護等適合條款落地。

海南在RCEP與中國大市場中具有獨特的地緣優勢和開放的制度優勢。與會學者認為，在RCEP框架下海南和東盟在旅遊業、現代服務業、熱帶高效特色農業等領域合作空間廣泛。中國農業農村部農業貿易促進中心主任馬洪濤稱，海南農業企業要以東盟為重點，開展區域農業產業鏈價值鏈的合作，推動產業轉型升級。

中國南海研究院創始院長、中國特色自由貿易港研究院副院長吳士存認為，在RCEP框架下，海南與東盟海洋領域的合作或將取得新突破。雙方的涉海研究機構可開展深海科學研究，在保護南海的生物多樣性以及海洋環保方面將有所作為。