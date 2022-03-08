RCEP+自貿港 助海南產業升級

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）於今年1月1日正式生效，成為多邊經貿合作與開放新標竿。學者6日在海口舉辦的「RCEP下的海南自由貿易港」研討會上表示，海南自貿港與RCEP形成疊加聯動效應，將為全球投資者分享中國開放機遇和RCEP紅利。

中新社報導，RCEP是世界最大的自由貿易區，海南正在建設中國對外開放新高地。上海海關學院教授黃勝強說，海南自貿港的自主開放與RCEP的協定開放相結合後，不僅有助於海南加快產業升級，打造成為中國高水平的對外開放試驗田，還將對區域外的商品和企業通過海南進入RCEP市場具有顯著影響。

中國（海南）改革發展研究院院長、中國特色自由貿易港研究院院長遲福林提出，未來海南自貿港建設要定位兩個「總部」，即形成國內企業面向東盟市場總部，吸引非RCEP成員企業在此設面向中國市場的區域總部。

目前，海南自貿港政策安排總體優於RCEP相關規則，有條件進行更高水平合作。遲福林呼籲，海南不僅要推進RCEP規則先行落地，更要與新加坡、馬來西亞等「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國開展更高水平合作。

中國世界貿易組織研究會副會長霍建國建議，在對標CPTPP的高水平開放中，海南可考慮將電子商務、政府採購、競爭政策、環保、勞工、知識產權保護等適合條款落地。

海南在RCEP與中國大市場中具有獨特的地緣優勢和開放的制度優勢。與會學者認為，在RCEP框架下海南和東盟在旅遊業、現代服務業、熱帶高效特色農業等領域合作空間廣泛。中國農業農村部農業貿易促進中心主任馬洪濤稱，海南農業企業要以東盟為重點，開展區域農業產業鏈價值鏈的合作，推動產業轉型升級。

中國南海研究院創始院長、中國特色自由貿易港研究院副院長吳士存認為，在RCEP框架下，海南與東盟海洋領域的合作或將取得新突破。雙方的涉海研究機構可開展深海科學研究，在保護南海的生物多樣性以及海洋環保方面將有所作為。

自由貿易 南海 馬來西亞

延伸閱讀

RCEP成員國需求增 汕頭打造水產預製菜集散地

經濟日報社論／RCEP生效 台灣經貿新挑戰

上海RCEP關稅減讓 98.5%日本進口

福建RCEP出口貨值 突破10億元

相關新聞

RCEP+自貿港 助海南產業升級

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）於今年1月1日正式生效，成為多邊經貿合作與開放新標竿。學者6日在海口舉辦的「RC...

RCEP上路 增添助力

大陸公布今年前兩個月進出口數據，專家分析，數據顯示海外需求仍有黏性，加上區域全面經濟夥伴協定（RCEP）上路，助力今年外...

大宗商品飆漲 發改委盯

俄烏戰事導致能源、糧食等大宗商品價格狂飆，大陸國家發展改革委副主任胡祖才表示，緊盯重點大宗商品市場供需和價格走勢，加強監...

大陸進出口帶勁…好彩頭

大陸海關總署昨（7）日公布今年前兩個月大陸進出口數據，其中，出口金額5,447.5億美元，年增16.3%；進口金額4,2...

化解晶片荒 列重點工作

大陸國家發改委表示，當前要著力解決汽車等製造業領域晶片短缺問題，去年因為多種因素的影響，晶片在全球一度出現供應短缺，今年...

友達昆山擴廠 加速度

友達光電低溫多晶矽（LTPS）面板二期建設加速，首批大型設備─Nikon系列曝光機昨（7）日進入廠區準備裝機，這是昆山友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。