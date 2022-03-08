穩經濟 陸推專精特新中小企業

「專精特新」是近年中國經濟領域的熱詞。今年，著力培育「專精特新」企業首度被寫入政府工作報告。據統計，截至2021年11月，中國已培育國家級專精特新「小巨人」企業4762家，帶動省級「專精特新」中小企業4萬多家。此番「專精特新」出現在政府工作報告中，反映出中國推動中小企業走「專精特新」的方向更加明確。

中新社報導，所謂「專精特新」，是指專業化、精細化、特色化、創新能力突出的中小企業，其中佼佼者又被稱為專精特新「小巨人」企業。

中國企業聯合會、中國企業家協會黨委書記、常務副會長兼理事長朱宏任表示，當前之所以強調「專精特新」的重要性，是因為這些企業將為中國經濟「穩字當頭、穩中求進」提供最有力的支撐。

一方面，「專精特新」企業長期關注專業領域，有較高技術實力，在抗擊疫情、應對災害和市場風險時，具有比其他中小企業更強的抗衝擊能力；另方面，「專精特新」企業往往在產業鏈關鍵環節率先實現零部件、關鍵技術的突破，能有效打破國外技術壟斷，最終提升中國供給體系的質量和水平。

為打造「專精特新」企業，今年的政府工作報告提出，將在資金、人才、孵化平台搭建等方面給大力支持。

2021年12月中國工信部等19個部委印發的「十四五促進中小企業發展規劃」也明確提出：推動形成一百萬家創新型中小企業、十萬家「專精特新」中小企業、一萬家專精特新「小巨人」企業。「十四五」期間，中央財政還將通過中小企業發展專項資金累計安排100億元（人民幣，下同）以上獎補資金，重點支持國家級專精特新「小巨人」企業發展。

中國國家發改委宏觀經濟研究院經濟研究所副所長吳薩指出，以目前就業趨勢看，行業龍頭企業在就業市場中擁有遠超中小企業的吸引力。因此，國家不僅要加強培養技能人才，還要引導人才流向中小企業，在薪資待遇、社會保障等方面給予中小企業員工政策優惠。與此同時，要引導行業龍頭企業和專精特新「小巨人」企業發揮引領作用，帶動產業鏈上下游中小企業創新發展，為技術共用共享搭建平台。

他說，企業要和國家發展戰略相吻合，扎實深入地在某一領域做出成績，願意坐冷板凳，而不是追風口，才能成為「專精特新」，甚至是未來的獨角獸企業和行業龍頭。