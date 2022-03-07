聽新聞
test
0:00 / 0:00
逾三成大陸女性期望今年月薪5000人民幣以上
一項調查報告顯示，中國大陸30%以上女性求職者期望今年薪資在人民幣5000元（約合新台幣21500元）以上。
據中新社報導，求職平台58同城、趕集直招7日發布的《女性就業趨勢報告》還顯示，店員、營業員、文員等職位最受女性青睞；普工、電商客服求職活躍度較高。
報告認為，上述職業要求從業人員具備善於溝通、親和力強等素質，體能消耗相對較少，受到女性求職者的青睞。
此外，普工、電商客服求職投遞數量增長明顯，反映出數位經濟為女性創造了更多就業機會，女性在基礎用工市場也擔當著舉足輕重的角色。
從城市選擇來看，今年重慶、瀋陽、成都、北京、武漢、哈爾濱等城市為女性求職熱門城市。其中北京、重慶求職投遞同比增幅較高，分別為81.67%、57.95%，東莞求職活躍度也有明顯提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言