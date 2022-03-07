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逾三成大陸女性期望今年月薪5000人民幣以上

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
電商客服，成為大陸女性求職的熱門選擇。（新浪微博照片）
電商客服，成為大陸女性求職的熱門選擇。（新浪微博照片）

一項調查報告顯示，中國大陸30%以上女性求職者期望今年薪資在人民幣5000元（約合新台幣21500元）以上。

據中新社報導，求職平台58同城、趕集直招7日發布的《女性就業趨勢報告》還顯示，店員、營業員、文員等職位最受女性青睞；普工、電商客服求職活躍度較高。

報告認為，上述職業要求從業人員具備善於溝通、親和力強等素質，體能消耗相對較少，受到女性求職者的青睞。

此外，普工、電商客服求職投遞數量增長明顯，反映出數位經濟為女性創造了更多就業機會，女性在基礎用工市場也擔當著舉足輕重的角色。

從城市選擇來看，今年重慶、瀋陽、成都、北京、武漢、哈爾濱等城市為女性求職熱門城市。其中北京、重慶求職投遞同比增幅較高，分別為81.67%、57.95%，東莞求職活躍度也有明顯提升。

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