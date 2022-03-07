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大陸外匯管理局摸底大陸銀行與俄銀行業務風險

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
路透社報導指出，大陸國家外管局摸底部分中資銀行與俄羅斯銀行相關業務，強化業務管理及風險控制。（香港電台網）
路透社報導指出，大陸國家外管局摸底部分中資銀行與俄羅斯銀行相關業務，強化業務管理及風險控制。（香港電台網）

俄烏地緣局勢續緊張，西方國家對俄羅斯採取一系列制裁措施，對中國大陸金融市場產生一些溢出效應。路透引述7名消息人士報導指出，大陸國家外滙管理局近期對部分銀行開展調研，了解中資銀行和俄羅斯銀行的相關資金業務往來情況，包括涉及衝突地區的業務管理和風控，以及相應的處置預案等，防止發生系統性風險。

報導指出，大陸外管局並要求部分中資行排查梳理涉美金融業務，確保相關業務合規開展。

消息人士透露，遇到這種大事肯定要摸底掌握情況，而監管最近多次提示制裁合規風險，要求金融機構對於美元清算渠道被切斷等極端風險做好應對。

另一消息人士指出，當前歐美對俄羅斯的各種制裁，早就超出了一般的合規問題。如果處理不當，可能給自身帶來巨大的麻煩，所以管理層要求強化涉及衝突地區的業務管理和風險控制，及時組織開展風險排查，並向總行對口部門報告。

俄羅斯

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