大陸日增327例確診　為近兩年高峰

中國大陸本土疫情不斷升溫，近兩日單日新增確診數為約兩年來的新高。據大陸國家衛健委7日通報，新增確診病例327例，其中本土214例、境外輸入病例113例，另有312例本土無症狀感染者，專家指出，如何管理好跨省流動性群體，將成為未來防控工作的關鍵。

據通報，大陸新增本土確診病例涉及19個省份，其中製造業重鎮廣東東莞市新增50例，已宣布全市停工停產的吉林省吉林市新增42例，連一線城市上海、深圳，也分別新增3例、19例；山東省青島市方面，轄下萊西市疫情持續擴散，單日新增46例，若加上本土無症狀感染者，則共163例，連續六天破百。

目前，大陸現有確診病例3,837例（其中重症病例11例），累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例11萬1,195例。

對此，《健康時報》引述大陸全國人大代表、廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平指稱，以前傳播鏈條比較清晰，就容易將其切斷，但現在新冠變異株致病性不強、民眾疫苗接種率高，大部分感染者沒有症狀，難被發現，傳播鏈可能傳了好幾代，擴散後才被發現。

他建議，未來疫情防控關鍵要防的是流動性群體，還是要提倡在公共場所戴好口罩，並盡可能減少人群聚集，倡導施打加強針。

中國大陸除本土疫情嚴峻外，香港疫情也仍處於高檔，據香港衛生署衛生防護中心7日通報，當日全港新增2萬5,150例新冠肺炎確診個案，包括本土2萬5,118例。

據統計，香港第五波疫情已累計48萬4,136例確診病例。港府宣布，為更加準確掌握數據及為較高風險的確診者提供適切支持，正式推出快速抗原測試陽性呈報平台，檢測陽性者，會因應情況優先安排社區隔離設施。