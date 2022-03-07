嚴控富豪資本外逃 陸人大代表建議徵棄籍稅

為了打擊避稅行為並防止大陸富人資產外流，同時發揮稅收調節經濟發展和收入分配的功能，有大陸全國人大代表建議，加強大陸富豪移民海外的稅收清算和開徵「棄籍稅」。

據第一財經報導，大陸全國人大代表、上海市政府參事陳晶瑩指出，隨着大陸經濟快速發展，富豪數量也持續增長，但部分大陸富豪以避稅及將資產及財富轉移國外為目的而移民。與此同時，與發達國家相比，中國大陸針對富豪移民的稅收徵管存在漏洞。

陳晶瑩表示，棄籍稅實質上並非一個獨立稅種，而是一項稅收制度，是對放棄既有國籍者（包括企業和個人）的稅制安排，屬於稅收特別措施，旨在保衛國家稅收主權，抑制資產外逃，保障國家稅收收入。

雖然中國大陸2018年新修訂的《個人所得稅法》增加了註銷中國戶籍辦理稅款清算條款，但未能就其未實現資產收益徵稅，也未延長棄籍後稅收徵管，造成一些富豪可以輕鬆通過移民棄籍逃稅和將資產轉移海外。

她提出以下建議：第一，借鑑美國棄籍稅經驗並根據新修訂的《個人所得稅法》加強棄籍者的稅收清繳。建議稅務機關嚴格執行2018年新修訂的《個人所得稅法》第10條「因移居境外註銷中國戶籍」及第13條「納稅人因移居境外註銷中國戶籍的，應當在註銷中國戶籍前辦理稅款清算」等規定，並借鑑美國棄籍稅經驗，即如果中國公民退出中國國籍，退籍時的所有財產都將視為以公允價出售，包括房產、股票、股權、債券、個人物品如汽車等，而為之產生的收益或者虧損，都需繳納個人所得稅。

第二，借鑑德國經驗強化棄籍稅實施的事中事後的個稅徵管。根據新修訂的《個人所得稅法》第8條關於反避稅條款的規定，對通過境外手段逃稅行為，稅務機關有權要求對在境外避稅的個人補徵稅款。建議中國借鑑德國的經驗，完善相關制度：以避稅為目的移民的中國公民，中國稅務機關有權認定在放棄國籍時點往前10年中有5年與中國保持有實質經濟聯繫，則在未來10年對該公民仍視為中國國內稅收居民。

第三，完善棄籍稅的稅收徵管法律法規和流程。建議在《稅收徵管法》中明確規定企業放棄國籍進行清算前向稅務機關報告的義務，通知稅務機關參加清算，並在註銷登記前繳清稅款。同時，明確稅收優先權，保留稅務機關對放棄國籍的企業一定期限內追徵稅款的權力，保障稅收利益。在現有基礎上，完善個人納稅申報制度，做好稅源登記，依託財產實名制、財產申報登記和出境管理制度，加強對個人放棄國籍的稅收徵管力度。

除此之外，對棄籍者進行徵稅還需要完善多部門法律規定。比如，修訂完善大陸《企業所得稅法》 和《個人所得稅法》，在法律中明確規定企業及個人放棄國籍應負的申報及納稅義務等等。

最後，陳晶瑩還建議，通過CRS（金融賬戶涉稅信息自動交換標準）系統加強對放棄國籍的個人及其關聯企業的涉稅信息收集，尤其需要打擊「移民+離岸信託」進行的逃稅行為。