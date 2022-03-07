首批核心先進設備入場 昆山友達二期建設「加速度」

隨著11輛裝載著Nikon曝光機設備的大型溫控貨櫃車駛入，昆山友達光電低溫多晶矽二期專案，首批大型設備7日進入廠區。昆山友達光電黃光工程部經理張君義表示，這代表專案建設跑出了「加速度」，接下來企業產能擴充、先進技術產品擴產等將快速成為現實。

昆山市融媒體中心「第一昆山」報導，Nikon系列曝光機進廠，是昆山友達光電二期項目建設的重要一步，這批大型設備是整個產線的核心，不僅單體設備的單價最高，而且是六代線目前最先進的設備機種。

工作人員在完成一系列疫情防控措施後，有序將設備安放在廠房的指定區域，它們將被組裝成先進的面板產線。

友達光電二期項目建設的快速推進，離不開高效的「昆山服務」，從市委市政府到昆山開發區管委會，再到海關、商務等職能部門，不斷擦亮「昆如意」營商服務品牌，集中力量、集成政策、集聚資源，為專案早竣工、早投產提供最優服務、最強保障。

在廠房大面積改造中，開發區第一時間組織相關職能部門集體「會診」，解決了改造工程所需材料、設備及相關環節的審批難題。

為保障專案設備分批次、分時段進廠，昆山海關、商務等部門利用「關企交互平台」、AEO高級認證等舉措極大提高通關查驗效率。

基於昆山的綜合優勢，友達光電在過去近6年時間裡，每年增加投入約人民幣1億元。昆山友達光電快速發展成為全球製程技術及生產設備、最先進、良率最高、研發能力最強的LTPS面板廠，躋身全球同行業前列，成為大陸顯示面板產業規模化成長的標杆企業。