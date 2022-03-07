蘇寧消金易主 南京銀行拿下控股權

蘇寧消金易主，南京銀行已經完成蘇寧消金的控股權收購，交易方主要為蘇寧消金第一大股東蘇寧易購，本次股權轉讓後，南京銀行將取得控股權，控股比例超50%，在此期間交易各方將落實過渡期安排。

本次股權變更完成後，蘇寧消金不排除還要進行新一輪增資擴股，進一步增強股本實力。不過本次股權交易仍需獲得監管核准，然後再交割完成股權轉讓。

蘇寧消金成立於2015年5月，初始註冊資本人民幣3億元，總部設在南京，是以互聯網零售企業為主發起人的消費金融公司。

蘇寧消金初始股東共5名，蘇寧雲商集團（蘇寧易購）、南京銀行、法國巴黎銀行個人金融集團、洋河酒廠、先聲再康江蘇藥業，分別出資人民幣1.5億、6,000萬、4,500萬、3,000萬、1,800萬，出資比例49%、20%、15%、10%、6%。

澎湃新聞報導，銀行體系正積極布局消費金融公司。截至目前，已成立的消金公司達30家，其中第一大股東為銀行的消金公司達19家，隨著此次南京銀行完成蘇寧消金控股權收購，銀行系消金公司將擴充到20家。

南京銀行曾於今年1月16日發布董事會決議等補充公告，擬收購蘇寧消金控股權。截至2021年上半年，蘇寧消金總資產占南京銀行總資產比例為0.07%，股東權益占比為0.47%。

南京銀行2021年上半年財報顯示，截至2021年6月末，南京銀行對蘇寧消金的持股比例為15%。在財報中，南京銀行將蘇寧消金作為聯營企業核算。

南京銀行在財報中表示，南京銀行對蘇寧消金的表決權比例雖然低於20%，但是南京銀行享有蘇寧消金的董事會席位，從而南京銀行能夠對蘇寧消金施加重大影響。

截至2021年上半年，南京銀行消費金融方面的消費貸款餘額人民幣449億元，新增客戶154萬，累計服務客戶近2,250萬，表內貸款不良率1.22%。

2016年10月，蘇寧消金增資人民幣3億元，註冊資本至人民幣6億元。在此次增資中，作為開業之初第二大股東的南京銀行在人民幣3億元的增資中出資了人民幣3,000萬元。

隨著2016年增資完成後，蘇寧消金的股東結構也發生變化，主要股東為蘇寧易購、先聲再康江蘇藥業、南京銀行、法國巴黎銀行個人金融集團和洋河酒廠，持股比例分別為49%、16%、15%、15%、5%。

南京銀行先前的公告也披露了蘇寧消金最新的經營數據，截至2021年上半年，蘇寧消金註冊資本6億元，資產總額人民幣11.2億元，股東權益人民幣5.4億元；2021年上半年營收人民幣1.06億元，虧損人民幣3,400萬元。