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陸發改委：俄烏衝擊全球能源市場 「對中國影響可控」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸發改委指出，俄烏衝突衝擊全球能源市場，但「總體可控」。美聯社
大陸發改委指出，俄烏衝突衝擊全球能源市場，但「總體可控」。美聯社

俄烏衝突衝擊全球能源市場，各國都高度關注。不過，大陸發改委副主任連維良認為，這對中國的影響仍可控。

綜合陸媒報導，連維良今天在國務院新聞辦記者會指，近期俄烏衝突升級，對全球能源市場帶來衝擊，國際原油、天然氣價格進一步攀升。由於中國原油、天然氣外採比例較高，因此肯定會受到影響，進口成本客觀上會有所抬升，但總體上看影響是可控的。

他解釋說，這是因為中國一方面是能源消費大國，同時也是能源生產大國，因此能源供應總體是有保障的。中國原油、天然氣進口來源已多元化，長期合約占比高，只要各方按合約履約，進口能夠保持總體穩定。同時，中國正在大力推動可再生能源高質量發展，加快實施可再生能源替代，清潔能源的快速增加也將有效對沖和減緩外部影響。

據聯合早報，過去一年，中國能源消費總量中，清潔能源的占比提高了1.2個百分點。中國的全國發電量中，來自風電太陽能的發電量占比提高了2.2個百分點。

此外，連維良提到，目前的居民消費價格指數（CPI）處於低位，中國將採取綜合措施來緩解輸入性通脹的影響。

如何保障能源安全穩定供應，連維良表示，具體說就是「三個著力、一個守好」，著力增加產能，著力加強儲備，著力保供穩價，堅決守好民生用能底線。

他說，這些措施的核心是兩個字，一個增、一個穩。增，就是增產能、增產量、增儲備、增供應；穩，就是穩進口、穩價格、穩預期。落實好這些措施，有把握保障能源安全可靠供應，而且在這個過程中，有序推進能源綠色低碳轉型。

再生能源 國務院 記者會

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