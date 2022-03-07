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大陸今年將「重點解決」製造業領域晶片短缺問題

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸發改委副主任林念修。大陸國新辦官網
大陸發改委副主任林念修。大陸國新辦官網

大陸發改委副主任林念修7日表示，當前要著力解決汽車等製造業領域晶片短缺問題。去年因為多種因素的影響，晶片在全球一度出現供應短缺，這個問題今年將重點加以解決。

林念修在國務院新聞辦記者會上指出，保持產業鏈供應鏈安全穩定，是構建新發展格局的戰略要求，事關國家長遠發展和長治久安。

林念修同時表示，目前經濟運行的內外部環境仍然複雜多變，保持產業鏈供應鏈安全穩定還面臨不少困難挑戰，做好今年工作需要付出艱苦努力。下一步，發改委將會同有關部門紮實推進保鏈穩鏈工作。

林念修指出，將建立產業鏈供應鏈風險監測體系，完善風險研判和預警處置機制，提升風險識別、精準處置能力，壓緊壓實各方責任，力爭做到風險早發現、早報告、早研判、早處置，切實保障產業鏈供應鏈安全穩定運行。

國務院

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