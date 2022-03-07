大陸前2月美元計出口增16.3% 進口增15.5%

大陸海關總署7日公布，按美元計價，今年前2個月大陸進出口總值9,734.5億美元，年增15.9%。其中，出口5,447億美元，增長16.3%；進口4,287.5億美元，增長15.5%；貿易順差1,159.5億美元，增加19.5%。

大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，前2個月大陸外貿進出口按年保持平穩增長，雖然當前外貿發展面臨的外部環境更趨複雜和不確定，但依然實現了開局穩，這主要得益於大陸經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，穩增長政策措施靠前發力。

從主要商品看，機電產品出口人民幣2.02兆元，增長9.9%，占出口總值的58.3%，其中電子元件、汽車出口分別增長24%、99.1%。進口方面，機電產品、農產品分別進口人民幣1.11兆元、2254.4億元，增長6.7%、7.7%。

前2個月，外貿結構持續優化，一般貿易進出口人民幣3.94兆元，年增16.3%。民營企業進出口人民幣2.99兆元，年增16.1%，所占比重較去年同期提升1.1個百分點至48.2%，成為大陸對外貿易增長的重要力量。

對歐盟、東協和美國等主要交易夥伴進出口均增長。前2個月，與歐盟貿易總值為人民幣8,746.4億元，增長12.4%，其中，對歐盟出口增長21.4%；自歐盟進口下降2%。

與東協貿易總值為人民幣8,704.7億元，增長10.5%，其中，對東協出口增長10.6%；自東協進口增長10.3%。

對美國出口人民幣5,834億元，增長11.1%；自美國進口人民幣2,025.2億元，增長5.8%；對美貿易順差人民幣3,808.8億元，增加14.2%。同期，中國與「一帶一路」沿線國家合計進出口人民幣1.92兆元，增長18.3%。