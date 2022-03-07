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指今年挑戰增多 李克強：保持經濟運行在合理區間

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李克強6日參加兩會廣西代表團審議。香港信報
大陸國務院總理李克強6日參加兩會廣西代表團審議。香港信報

大陸國務院總理李克強6日表示，今年發展面臨的困難和挑戰增多，要深化改革，擴大開放，更大激發市場活力和社會創造力，要著力保持經濟運行在合理區間。

香港信報報導，他在參加兩會廣西代表團審議時指出，穩就業保民生，就業是民生之本，大陸有1.5億戶市場主體，他們支撐著穩就業。要繼續面向市場主體，加大宏觀政策實施力度，減稅退稅並舉，通稅優先安排小微企業重點支援製造業直達市場主體。

他表示，今年財政赤字率有所下降，支出規模明顯加大，主要是特定國有金融機構依法上繳近年結存利潤，這筆資金前年和去年沒有使用，為今年留下了政策空間。

新華社報導，李克強也提到，廣西工業化城鎮化還有很大空間，要繼續發揮自身能動性，實施好擴大內需戰略，推動消費持續恢復，積極擴大有效投資。

他指出，廣西區位優勢明顯，既沿邊又沿海，要面向大海，抓住區域全面經濟夥伴關系協定生效實施的機遇，加強北部灣港口建設，用好自貿試驗區、西部陸海新通道等平台，不斷深化與東協等的開放合作。

李克強 財政赤字

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