英特爾高管：未來3到5年 將有陸企成為競爭對手

隨著美國不斷加強對大陸科技圍堵，大陸消費者對本土CPU的呼聲日漸強烈。至於大陸本土公司何時能在晶片或核心產品領域對英特爾形成強競爭關係時，英特爾高級副總裁、中國區董事長王銳表示，3年、5年或10年都有可能。「在未來的3到5年，大陸本土企業誰能成為英特爾強勁的競爭對手，趨勢應該會逐漸清晰。」

觀察者網報導，王銳指出，目前還沒有大陸企業對英特爾構成實質威脅，「非常希望大陸本土能出現和英特爾同台競爭的公司，但英特爾不會客氣，也會施展力量去公平地競爭。」

目前大陸本土CPU可分為三條路線：採用X86內核授權模式的上海兆芯和海光信息；採用ARM指令集授權、自主設計CPU核心的華為鯤鵬和天津飛騰；指令集系統和IP內核全部自研的龍芯和申威。這三條路線，自主可控程度呈現由低到高的態勢，但生態成熟度剛好相反。

在大陸本土生產CPU前進的道路上，生態構建比技術本身更難。因此政務及重點行業目前被大陸本土生產CPU視為核心市場，這一市場對安全和訂製化要求較高，但對產業生態要求相對較低；企業級市場被大陸本土生產CPU視為增量市場，這一市場對產業生態要求高於政務但低於消費級市場；而消費級市場被大陸本土生產CPU視為需要長期突破的目標市場，這一市場對產業生態要求最高，對性價比較為敏感，反覆運算週期短。

王銳也再次解釋了生態的重要性，「只有打通生態的公司，才能生存下來，」她坦言，「英特爾這麼多年為什麼難以被取代，就在我們做老大（指制程未被台積電超越）的時候，也不止是一顆晶片，大家一直說Wintel（英特爾+微軟），一起去打通這個生態，在我們X86的基礎架構上，有多少的軟體是開源、開放的，是生態一起去做的，所以他才這麼難以替代。」

大陸市場對英特爾今年1月27日發布的財報顯示，大陸市場2021年為英特爾貢獻營收211.4億美元，占總營收的比重為26.8%。大陸已連續第7年成為英特爾最大營收來源地。對比來看，英特爾在主場美國的營收才僅為141.1億美元。

王銳表示，英特爾必須為大陸客戶訂製解決方案，「而不是就把國際上的東西搬到大陸來賣一賣了事。」她同時提到英特爾去年的組織架構升級，「原來是Intel in China（英特爾在中國），是一個跨國公司在大陸的分公司，現在是Intel with China（英特爾與中國共同成長）」，她希望大陸市場在英特爾的營收占比能提高至40%。

2021年底，英特爾在給供應商的一封信中要求，不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。隨後，大陸網友對該公司的聲討鋪天蓋地。最終在不久後，英特爾悄悄刪除相關內容。

王銳坦言，對於一個跨國公司來說，在大陸發展是有挑戰的。因為西方和大陸社會整個體制不一樣，在西方社會行得通的東西到大陸不一定行得通。所以跨國企業要發展，就一定要懂大陸。第一要帶來先進的技術，第二要懂這些東西在大陸怎麼落地和實現。如果一個公司接近30%的營收在大陸，那麼從生存的角度，也必須不斷向大陸投入。